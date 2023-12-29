​Рэтклифф готов резать - будут уволены до 300 сотрудников клуба

В «Манчестер Юнайтед» назрела смена руководства, новым кардиналом клуба станет Джим Рэтклифф, за которым стоит компания INEOS. Он запланировал большие перемены, причем не самые приятные для сотрудников клуба - около трех сотен из них будут уволены, сообщает The Guardian. Будут среди них и футболисты - по слухам, Каземиро, Варан, Эриксен и Санчо покинут клуб.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице высшей лиги английского футбола, команда набрала 31 очко. В следующем, двадцатом туре, подопечным Эрика тен Хага предстоит сразиться с «Ноттингем Форест».