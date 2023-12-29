​Артета: «Мы очень, очень разочарованы»

В матче девятнадцатого тура английского чемпионата поражение потерпел лондонский «Арсенал», команда Микеля Артеты проиграла «Вест Хэму». Испанский наставник очевидно разочарован такими итогами матча, он прокомментировал свои чувства в послематчевом интервью.

- Мы всегда хотим быть на вершине, а потому сейчас очень разочарованы. Мы доминировали, но вечер обернулся разочарованием. Нам надо собраться и сыграть лучше в матче против «Фулхэма», - цитирует слова Артеты BBC Sport.

В настоящий момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата.