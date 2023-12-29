Мавропанос: «Лучший момент для первого гола»

В девятнадцатом туре английского чемпионата «Вест Хэм» неожиданно переиграл на выезде лондонский «Арсенал», а один из голов забил греческий защитник Константинос Мавропанос, который отличился впервые за свой клуб. После игры он прокомментировал свой успех:

- Я думаю, что это лучший момент для моего первого гола за клуб и в чемпионате. Мы много тренируем стандартные положения, и сейчас все получилось. Важная победа для нас и для нашего босса. Мы все счастливы, - цитирует слова Мавропаноса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном».