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​«Вест Хэм» прервал 8-матчевую проигрышную серию с «Арсеналом», а Мойес впервые выиграл на «Эмирейтс»

29 Декабря 2023 • 01:30 Комментировать

В Англии прошли матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, и набравший отличный ход «Вест Хэм» оставил не у дел не кого-нибудь, а лондонский «Арсенал». Это означало, что «молотобойцы» прервали серию из восьми матчей кряду, в которых они неизменно проигрывали «Арсеналу» - с учетом всех турниров, разумеется.

Также эта победа стала первой в тренерской карьере шотландского наставника Дэвида Мойеса на стадионе «Арсенала». Ранее он никогда не побеждал на «Эмирейтс», даже в то время, когда после Алекса Фергюсона тренировал «Манчестер Юнайтед».

В следующем туре чемпионата «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном».


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон
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