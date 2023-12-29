​«Вест Хэм» прервал 8-матчевую проигрышную серию с «Арсеналом», а Мойес впервые выиграл на «Эмирейтс»

В Англии прошли матчи девятнадцатого тура Премьер-лиги, и набравший отличный ход «Вест Хэм» оставил не у дел не кого-нибудь, а лондонский «Арсенал». Это означало, что «молотобойцы» прервали серию из восьми матчей кряду, в которых они неизменно проигрывали «Арсеналу» - с учетом всех турниров, разумеется.

Также эта победа стала первой в тренерской карьере шотландского наставника Дэвида Мойеса на стадионе «Арсенала». Ранее он никогда не побеждал на «Эмирейтс», даже в то время, когда после Алекса Фергюсона тренировал «Манчестер Юнайтед».

В следующем туре чемпионата «Вест Хэм» сыграет с «Брайтоном».