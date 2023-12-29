​Постекоглу: «Игроки подустали»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура чемпионата, «Брайтон» обыграл в домашнем матче гостей из Лондона - «Тоттенхэм» Анге Постекоглу. Наставник «Тоттенхэма» считает, что игроки его команды выглядели несколько уставшими.

- Было бы справедливым заметить, что игроки определенно подустали. Это понятно. Они работали на пределе сил очень долгое время, и сегодня им точно не хватило энергии. Да и соперник не лыком шит, это хорошая команда, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Борнмутом», это случится 31 декабря.