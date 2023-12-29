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«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство

29 Декабря 2023 • 01:14 Комментировать (4)
Арсенал
0:2
Вест Хэм

В 19-м туре чемпионата Англии «Арсенал» был гораздо острее «Вест Хэма», но неожиданно проиграл под ноль. После прострела с левого фланга Габриэль дос Сантос вынес мяч в одноклубника, удачный отскок для гостей, и Томаш Соучек расстрелял ворота. Букайо Сака ударом головой заставил голкипера соперника блеснуть мастерством. Вскоре Сака уже ногой почти забил - ближняя штанга. После перерыва у гостей сработал корнер, и Константинос Мавропанос головой вколотил мяч в сетку. «Канониры» в спешке обстреливали ворота противника, постоянно требовали пенальти, но получили его в свои ворота после грубой ошибки Деклана Райса. Саид Бенрахма его не забил. Сухой остаток для фаворита - фиаско со счетом 0:2.

«Канониры» идут вторыми, проигрывая два балла «Ливерпулю», соперник - шестой.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон

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Комментарии (4) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
29 Декабря 2023 в 02:03
ВестЭм, конечно, удивил. Молодцы парни, очень породисто!!!
LMI
29 Декабря 2023 в 01:33
Ничего не удивил. Рано или позже, но этот детский садик Арсенал должен был начать гадить в собственные трусишки. Вот это и началось. И с Фулхэмом может статься такая же диарея. Но будет хорошо теперь пережить этот понос, может хоть весной стерпят без поноса.
Promt Roman
29 Декабря 2023 в 01:25
"Троянская" свинья в составе Арсенала делает своё дело. COYI.
Zed2891
29 Декабря 2023 в 01:21
Браво. Бриалиновый х.у.еплет никогда не упустит возможность испортить настроение под новый год. Соснул смачно, с заглотом. Побольше надо Жезусов, Мартинеллей и Зинаид в эту "чемпионскую" команду, в общем продолжаем "доверять процессу" от прилизанного шарлатана. Двадцать лет этой кормёжки отборным гауном, сначала старый бухгалтер все за нос водил, теперь этот добавляет. Интересно кто ему сегодня будет виноват.
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