«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство

В 19-м туре чемпионата Англии «Арсенал» был гораздо острее «Вест Хэма», но неожиданно проиграл под ноль. После прострела с левого фланга Габриэль дос Сантос вынес мяч в одноклубника, удачный отскок для гостей, и Томаш Соучек расстрелял ворота. Букайо Сака ударом головой заставил голкипера соперника блеснуть мастерством. Вскоре Сака уже ногой почти забил - ближняя штанга. После перерыва у гостей сработал корнер, и Константинос Мавропанос головой вколотил мяч в сетку. «Канониры» в спешке обстреливали ворота противника, постоянно требовали пенальти, но получили его в свои ворота после грубой ошибки Деклана Райса. Саид Бенрахма его не забил. Сухой остаток для фаворита - фиаско со счетом 0:2.

«Канониры» идут вторыми, проигрывая два балла «Ливерпулю», соперник - шестой.