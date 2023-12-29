​Сон Хын Мин: «Это должно быть большим звонком для нас»

В Англии проходят матчи девятнадцатого тура чемпионата, «Брайтон» обыграл в домашнем матче гостей из Лондона - «Тоттенхэм» Анге Постекоглу. Ветеран «Тоттенхэма», корейский нападающий Сон Хын Мин, назвал итоги матча разочаровывающими. Он считает, что прошедший матч должен стать звонком для его команды.

- Очень разочаровывающий результат. Это не то, как мы выступаем в этом сезоне. Мы были далеки от своих стандартов. Знаем, в чем ошиблись, кто ошибся, но я не хочу показывать пальцем и устраивать распри, вскоре будут следующие матчи, - цитирует слова корейского нападающего BBC Sport.