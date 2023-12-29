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«Брайтон» забил 4 мяча в ворота «Тоттенхэма»

29 Декабря 2023 • 00:33 Комментировать
Брайтон
4:2
Тоттенхэм
окончен

В 19-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» претендовал на попадание в тройку лучших команд. Для этого нужно было обыграть на выезде «Брайтон». Но «шпоры» выглядели хуже соперника и начали забивать при катастрофическом для себя счете.

«Брайтон» сходу начал обстреливать ворота противника, в итоге прорыв Педро слева в центр штрафной привел к голевому удару под планку от Джека Хиншелвуда. Вскоре Данни Уэлбек упал у чужих ворот - пенальти, который уверенно реализовал Жоао Педро. Джеймс Милнер прорвался к линии штрафной и пульнул в дальнюю штангу. Уэлбек еще до перерыва быстро промчался к воротам и был точен, но из-за офсайда не будет дубля. Педро оказался один на один, удар  над вратарем был парирован. Тут же Ришарлисон в касание попал в перекладину. После перерыва он же, казалось, размочил счет, но нет, все те же 2:0 - вне игры. Первис Эступиньян эффектным обводящим ударом в дальнюю девятку сделал результат разгромным. Эван Фергюсон заработал 11-метровый. Педро снова переиграл голкипера, пробив в другой угол - 4:0. Гости отыграли один мяч, когда Алехо Велиз с разворота не оставил шансов вратарю. После навеса с левого фланга на дальнюю штангу Бен Дэвис головой был точен - 4:2.

«Брайтон» вышел на восьмое место, соперник - пятый.

Протокол игры  
Брайтон4:2Тоттенхэм
(1:0) Хиншелвуд Джек11'  
(2:0) Педро Жоао23'  
(3:0) Эступиньян Первис63'  
(4:0) Педро Жоао76'  
  81'Велиз Алехо (4:1)
  86'Дэвис Бен (4:2)
Стил ДжейсонХиншелвуд ДжекВан Хекке Ян-ПольДанк Льюис  82'Роша Игор II 46' (Эступиньян Первис ( 46') Гилмор БиллиГросс ПаскальМилнер Джеймс 69' (Фергюсон Эван ( 69') Буонанотте Факундо  43' 59' (Балеба Карлос ( 59') Уэлбек Данни 69' (Модер Якуб ( 69'  70') Педро Жоао 90' (Лаллана Адам ( 90')
Запасные: Баррингтон ЛукаБэйкер-Боайти БенисиоДауд МахмудВербрюгген Барт
Викарио ГульельмоПорро ПедроЭмерсон ЖуниорДэвис БенУдоги ДестиниСарр Пап Матар 65' (Ло Чельсо Джовани ( 65') Хёйбьерг Пьер-ЭмильДжонсон Бреннан 70' (Велиз Алехо ( 70') Кулушевски Деян  23'Хын Мин СонРишарлисон  57' 65' (Хиль Бриан ( 65')
Запасные: Доррингтон АлфиСантьяго ЯгоФиллипс ЭшлиДайер ЭрикДонли ДжеймиФорстер Фрейзер
28 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон

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