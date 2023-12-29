«Брайтон» забил 4 мяча в ворота «Тоттенхэма»

В 19-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» претендовал на попадание в тройку лучших команд. Для этого нужно было обыграть на выезде «Брайтон». Но «шпоры» выглядели хуже соперника и начали забивать при катастрофическом для себя счете.

«Брайтон» сходу начал обстреливать ворота противника, в итоге прорыв Педро слева в центр штрафной привел к голевому удару под планку от Джека Хиншелвуда. Вскоре Данни Уэлбек упал у чужих ворот - пенальти, который уверенно реализовал Жоао Педро. Джеймс Милнер прорвался к линии штрафной и пульнул в дальнюю штангу. Уэлбек еще до перерыва быстро промчался к воротам и был точен, но из-за офсайда не будет дубля. Педро оказался один на один, удар над вратарем был парирован. Тут же Ришарлисон в касание попал в перекладину. После перерыва он же, казалось, размочил счет, но нет, все те же 2:0 - вне игры. Первис Эступиньян эффектным обводящим ударом в дальнюю девятку сделал результат разгромным. Эван Фергюсон заработал 11-метровый. Педро снова переиграл голкипера, пробив в другой угол - 4:0. Гости отыграли один мяч, когда Алехо Велиз с разворота не оставил шансов вратарю. После навеса с левого фланга на дальнюю штангу Бен Дэвис головой был точен - 4:2.

«Брайтон» вышел на восьмое место, соперник - пятый.