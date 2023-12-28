Игроки «Брайтона» до 20 лет забили 19 голов в АПЛ в 2023 году

Футболисты «Брайтона» установили уникальное достижение в 2023 году в матчах Английской премьер-лиги.

По информации Opta, игроки «чаек» в возрасте до 20 лет стали авторами 19 забитых голов в рамках чемпионата. Все остальные команды вместе взятые в аналогичном показателе забили меньше. На их счету 16 мячей.

К середине второго тайма матча 19-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» подопечные Роберто де Дзерби ведут в счёте 3:0. Открыл счёт 18-летний Джек Хиншелвуд. Также голами отметились Жоао Педро и Первис Эступиньян.