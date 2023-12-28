Игрок «Брайтона» забил седьмой гол в сезоне с пенальти

Игрок атаки «Брайтона» Жоао Педро с 11-метрового удара поразил ворота лондонского «Тоттенхэма». «Чайки» дома принимают «шпор» в эти минуты и ведут по итогу первого тайма.

Педро оформил свой гол на 23-й минуте игры, десятью минутами ранее он оформил ассист на открывшего счёт Джека Хиншелвуда.

Таким образом, у бразильца накопилось уже семь голов в сезоне с 11-метровой отметки. Это больше, чем у любого другого игрока в пяти сильнейших лигах Европы, куда входят АПЛ, Лига 1, Ла Лига, Серия А и Бундеслига.

Следить за событиями второго тайма игры «Брайтона» и «Тоттенхэма» можно на нашем портале. Пока впереди «чайки» - 2:0.