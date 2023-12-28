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«Брайтон» продолжает забивать в абсолютно каждом домашнем матче сезона

28 Декабря 2023 • 22:51 Комментировать
Брайтон
2:0
Тоттенхэм
1 2.60 X 3.90 2 2.50
1-й тайм

«Брайтон» Роберто де Дзерби несмотря на проблемы с составом и обилие травмированных игроков продолжает забивать дома. Так, в первом тайме игры против «Тоттенхэма» в 19 туре АПЛ «чайки» поразили ворота гостей из Лондона. На 11-й минуте отличился Джек Хиншелвуд.

Таким образом, «Брайтон» забил уже в 13-м домашнем матче этого сезона. Учитывались не только игры АПЛ, но и игры группового этапа Лиги Европы УЕФА – в них подопечные де Дзерби тоже исправно забили дома каждому сопернику.

Следить за ходом событий игры на юге Англии можно в текстовой трансляции, её проводит наш портал. В разгаре первый тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
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