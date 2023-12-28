«Брайтон» продолжает забивать в абсолютно каждом домашнем матче сезона

«Брайтон» Роберто де Дзерби несмотря на проблемы с составом и обилие травмированных игроков продолжает забивать дома. Так, в первом тайме игры против «Тоттенхэма» в 19 туре АПЛ «чайки» поразили ворота гостей из Лондона. На 11-й минуте отличился Джек Хиншелвуд.

Таким образом, «Брайтон» забил уже в 13-м домашнем матче этого сезона. Учитывались не только игры АПЛ, но и игры группового этапа Лиги Европы УЕФА – в них подопечные де Дзерби тоже исправно забили дома каждому сопернику.

Следить за ходом событий игры на юге Англии можно в текстовой трансляции, её проводит наш портал. В разгаре первый тайм!