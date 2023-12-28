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Сака, Эдегор и Райс попали в состав «Арсенала» на матч против «Вест Хэма»

28 Декабря 2023 • 22:27 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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Через 0 ч. 2 мин.

Микель Артета и Дэвид Мойес опубликовали составы на матч 19-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Вест Хэмом».

Состав «Арсенала»: Райя, Зинченко, Габриэль, Салиба, Уайт, Райс, Эдегор, Троссар, Мартинелли, Сака, Жезус.

Состав «Вест Хэма»: Ареола, Эмерсон, Огбонна, Мавропанос, Цоуфал, Соучек, Альварес, Пакета, Уорд-Праус, Кудус, Боуэн.

Напомним, что стартовый свисток на «Эмирейтс» назначен на 23:15 по московскому времени. К последнему матчу первого круга «Арсенал» подходит на втором месте в турнирной таблице АПЛ, а «Вест Хэм» располагается на седьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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