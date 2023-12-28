Ширер: Тошнит от людей, говорящих, что футболисты очень много играют

Бывший игрок «Ньюкасла» и «Блекберна» Алан Ширер поделился мнением о календаре футбольных матчей.

«Меня тошнит от людей, которые говорят, что футболисты слишком много играют. Им за это платят, и у них лучшие технологии и поля», - рассказал экс-нападающий английской сборной во время беседы с Гари Линекером.

Напомним, что со следующего сезона УЕФА расширяет групповой этап Лиги чемпионов до 36 команд, увеличивая число матчей на первом этапе с шести до восьми. ФИФА в 2025 году проведёт клубный чемпионат мира с участием 24 команд.