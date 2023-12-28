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Бернарду Силва оценил период Фелиша в «Атлетико»

28 Декабря 2023 • 21:32 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о периоде Жоау Фелиша в составе «Атлетико».

«Фелиш отправился не в то место. Если бы я перешёл в «Атлетико», добился ли бы я такого же успеха? Возможно нет», - приводит слова полузащитника «горожан» El Chiringuito TV.

В составе «Атлетико» португалец выступал с 2019 года, проведя 131 матч в рамках всех соревнований и забив 34 гола. В нынешней кампании «Барселоны» Фелиш сыграл 20 встреч, став автором шести забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Бернарду Силва Жоау Фелиш ещё теги
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