Бернарду Силва оценил период Фелиша в «Атлетико»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва поделился мнением о периоде Жоау Фелиша в составе «Атлетико».

«Фелиш отправился не в то место. Если бы я перешёл в «Атлетико», добился ли бы я такого же успеха? Возможно нет», - приводит слова полузащитника «горожан» El Chiringuito TV.

В составе «Атлетико» португалец выступал с 2019 года, проведя 131 матч в рамках всех соревнований и забив 34 гола. В нынешней кампании «Барселоны» Фелиш сыграл 20 встреч, став автором шести забитых мячей.