​Бывший премьер Англии вляпался в скандал из-за «Уимблдона»

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр снова оказался в эпицентре скандала, связанного с его ложью. В 90-е годы прошлого столетия, находясь у власти, он продвигал и поддерживал идею передислоцирования известного и имевшего дурную славу клуба «Уимблдон» в столицу Северной Ирландии - Белфаст.

По замыслу, «Уимблдон» должны были бы при таком раскладе переименовать в «Белфаст Юнайтед». Тони считал это отличным способом укрепить связь с регионом, но почему-то долгие годы отрицал то, что продвигал эту идею.

А сейчас план и причастие Блэра (человека, который, напомним, поддерживал самым активным образом все военные авантюры США 20-25 лет тому назад) подтвердил Belfast Telegraph, взявший интервью у бывшего чиновника североирландского футбола.