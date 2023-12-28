Клуб МЛС, «Лос-Анджелес» продвинулся в переговорах о подписании голкипера «Тоттенхэма» и экс-стража ворот сборной Франции Уго Льориса. Об этом в своих соцсетях сообщает Фабрицио Романо.

По его информации, «шпоры» уже дали зеленый свет на переход, дело остаётся за Льорисом. Тем более, что его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до окончания текущего сезона. А основным голкипером в клубе он не является – вместо него играет итальянец Гульельмо Викарио, а рулевой клуба Анге Постекоглу не рассчитывает на опытного француза.

Ранее сообщалось, что Льорис может сменить в январе «Тоттенхэм» на другой клуб Премьер-лиги.