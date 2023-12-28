«Кристал Пэлас» хочет арендовать форварда «ПСЖ» до конца сезона

Лондонский «Кристал Пэлас» продолжает проявлять интерес к нерегулярному игроку «ПСЖ», 21-летнему центральному нападающему Уго Экитике. Как сообщает Evening Standard, клуб из второй половины турнирной таблицы АПЛ планирует для начала арендовать француза до конца текущего сезона.

Парижане, отмечает источник, не откажутся отдать нападающего в команду, которая конкурентом для них не является. Ведь у Экитике в этом сезоне всего лишь один проведённый матч в Лиге 1, голами и голевыми действиями он в нём не отметился.

«Кристал Пэлас» по итогу 19 туров АПЛ идёт на 15-м месте с 18 набранными баллами.