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«Рейнджерс» возьмёт в аренду молодого форварда «Вулверхэмптона»

28 Декабря 2023 • 19:14 Комментировать

Шотландский гранд из Глазго «Рейнджерс» усилится молодым форвардом «Вулверхэмптона» Фабиу Силвой. Об этом пишет в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «рейнджеры» и «волки» уже согласовали будущий переход на уровне переговоров. Теперь дело за официальным оформлением соглашения, что будет рассчитано до окончания текущего футбольного сезона.

Фабиу Силва, принадлежащий «волкам» с 2020 года, провёл в этом сезоне за английский середняк лишь 10 матчей и забил в них единственный гол.

«Рейнджерс» сражается за чемпионский титул в Шотландии с непримиримым соперником в лице «Селтика».

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