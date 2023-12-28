«Рейнджерс» возьмёт в аренду молодого форварда «Вулверхэмптона»

Шотландский гранд из Глазго «Рейнджерс» усилится молодым форвардом «Вулверхэмптона» Фабиу Силвой. Об этом пишет в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «рейнджеры» и «волки» уже согласовали будущий переход на уровне переговоров. Теперь дело за официальным оформлением соглашения, что будет рассчитано до окончания текущего футбольного сезона.

Фабиу Силва, принадлежащий «волкам» с 2020 года, провёл в этом сезоне за английский середняк лишь 10 матчей и забил в них единственный гол.

«Рейнджерс» сражается за чемпионский титул в Шотландии с непримиримым соперником в лице «Селтика».