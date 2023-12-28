​Де Дзерби: «Мы играем лучше, чем в прошлом году»

Еще в прошлом сезоне Роберто де Дзерюи буквально взорвал английский футбол, выведя «Брайтон» в европейские кубки, но он считает, что сейчас его команда выступает еще лучше.

- В плане качества футбола мы играем еще лучше, чем в прошлом сезоне. Проблема в травмах, которые вынуждают задействовать много молодых, а потому неопытных игроков. Трудно сохранять стиль и результаты, когда у вас отсутствуют не менее восьми игроков, -цитирует слова де Дзерби итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтон» сыграет с «Тоттенхэмом».