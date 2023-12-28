Лисандро Мартинес: «Моя реабилитация проходит потрясающе»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес анонсировал своё возвращение на футбольное поле после травмы.

«Честно говоря, я действительно хорош. Моя реабилитация проходит потрясающе. Нам нужно набраться терпения, всё идет так, как я хочу, я чувствую себя сильным», - цитирует Мартинеса в своей соцсети Фабрицио Романо.

Напомним, что Мартинес не играл с сентября – у него случился рецидив травмы, которую он получил в апреле. В последний раз он появлялся на поле в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов (3:4) в Мюнхене.

За манкунианцев бывший центрдеф «Аякса» выступает с лета 2022 года.