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Гвардиола — о волевой победе над «Эвертоном»: «Вот почему мы лучшая команда мира»

28 Декабря 2023 • 17:15 Комментировать
Эвертон
1:3
Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своей команды над «Эвертоном» (3:1).

— Вот почему мы чемпионы мира, лучшая команда в мире. Это очень важная победа для нас. Мне очень приятно, как мы отреагировали по ходу матча. Мы пока не лучшие в лиге, но это скоро может измениться, — цитирует Гвардиолу Mail Sport.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 37 очков в 18 играх.

30 декабря подопечные Гвардиолы примут на своем поле «Шеффилд Юнайтед». Старт поединка запланирован на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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