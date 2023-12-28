Гвардиола — о волевой победе над «Эвертоном»: «Вот почему мы лучшая команда мира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своей команды над «Эвертоном» (3:1).

— Вот почему мы чемпионы мира, лучшая команда в мире. Это очень важная победа для нас. Мне очень приятно, как мы отреагировали по ходу матча. Мы пока не лучшие в лиге, но это скоро может измениться, — цитирует Гвардиолу Mail Sport.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 37 очков в 18 играх.

30 декабря подопечные Гвардиолы примут на своем поле «Шеффилд Юнайтед». Старт поединка запланирован на 18:00 по мск.