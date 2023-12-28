Нкунку: «После того, как я получил травму, мне пришлось очень тяжело»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после травмы. Напомним, летом француз травмировал колено, из-за чего дебютировал за новый клуб только в декабре.

«После того, как я получил травму перед стартом сезона, мне пришлось очень тяжело. Нужно было оставаться сконцентрированным и усердно работать ради возвращения. Именно это я и сделал, поэтому сейчас я счастлив. Думаю, будущее будет хорошим», – сказал Нкунку в интервью официальному сайту «Челси».

Нкунку уже успел отметиться первым голом в Английской премьер-лиги, забив в ворота «Вулверхэмптона» в прошлое воскресенье.