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Нкунку: «После того, как я получил травму, мне пришлось очень тяжело»

28 Декабря 2023 • 16:47 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
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30.12 15:30

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после травмы. Напомним, летом француз травмировал колено, из-за чего дебютировал за новый клуб только в декабре.

«После того, как я получил травму перед стартом сезона, мне пришлось очень тяжело. Нужно было оставаться сконцентрированным и усердно работать ради возвращения. Именно это я и сделал, поэтому сейчас я счастлив. Думаю, будущее будет хорошим», – сказал Нкунку в интервью официальному сайту «Челси».

Нкунку уже успел отметиться первым голом в Английской премьер-лиги, забив в ворота «Вулверхэмптона» в прошлое воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку

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