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Нкунку – о матче с «Кристал Пэлас»: «Думаю, мы могли забить больше голов»

28 Декабря 2023 • 16:42 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
1 5.10 X 4.20 2 1.60
30.12 15:30

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку подвёл итоги матча против «Кристал Пэлас», который завершился победой «синих» со счётом 2:1. Француз впервые вышел в основном составе «Челси» и помог своей команде набрать три очка.

«Думаю, мы могли забить больше голов. Самое главное, мы забрали три очка. Я чувствую себя хорошо и не чувствую никаких проблем после матча. Мы сконцентрированы на том, чтобы прогрессировать», – сказал Нкунку в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Нкунку в дебютном матче в АПЛ отметился голом в ворота «Вулверхэмптона» после выхода на замену. Тем не менее, «Челси» проиграл тот матч со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку

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