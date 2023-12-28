Нкунку – о матче с «Кристал Пэлас»: «Думаю, мы могли забить больше голов»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку подвёл итоги матча против «Кристал Пэлас», который завершился победой «синих» со счётом 2:1. Француз впервые вышел в основном составе «Челси» и помог своей команде набрать три очка.

«Думаю, мы могли забить больше голов. Самое главное, мы забрали три очка. Я чувствую себя хорошо и не чувствую никаких проблем после матча. Мы сконцентрированы на том, чтобы прогрессировать», – сказал Нкунку в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Нкунку в дебютном матче в АПЛ отметился голом в ворота «Вулверхэмптона» после выхода на замену. Тем не менее, «Челси» проиграл тот матч со счётом 1:2.