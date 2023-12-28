Артета не видит проблемы в том, что у «Арсенала» нет ярко выраженного бомбардира

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не видит проблемы в том, что в его команде сейчас нет ярко выраженного бомбардира. Напомним, основной нападающий «канониров» Габриэль Жезус в этом розыгрыше Английской премьер-лиги забил всего 3 гола. Больше бразильца забили Кай Хаверц, Эдди Нкетиа, Букайо Сака и Мартин Эдегор.

«Мы хотим больше голов от своих нападающих, но то, что игроки других позиций тоже забивают, это позитивный знак. Каждый тренер хотел бы иметь в составе футболиста, который гарантированно забивал бы по 50 голов за сезон. У меня нет такого игрока, но я стараюсь находить другие решения», – сказал Артета на пресс-конференции.