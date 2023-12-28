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Триппьер: «Верю, что вернусь на свой уровень»

28 Декабря 2023 • 16:17 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
01.01 23:00

Крайний защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер высказался о своей неудачной игре в последних матчах.

«К сожалению, моя игра не дотягивает до той планки, которую я сам себе установил. Однако я не стесняюсь признавать это. Такое случается не первый раз в моей карьере, нужно просто признать это и двигаться дальше. Я верю, что вернусь на свой уровень», — цитирует Триппьера This is Anfield.

В текущей кампании 33-летний футболист появился на поле в 26 матчах с учетом всех турниров и сделал восемь голевых передач.

Стоит сказать, что в последнее время «Ньюкасл» демонстрирует не самые лучшие результаты. По итогам 19 туров «сороки» находятся на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер

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