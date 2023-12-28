Артета: «Райс столкнулся с давлением из-за суммы трансфера, но он великолепно справляется»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отдал должное полузащитнику Деклану Райсу, который летом стал самым дорогим футболистом в истории «канониров». «Арсенал» заплатил за бывшего капитана «Вест Хэма» 117 миллионов евро.

«Каждый раз, когда вы включаете телевизор, люди говорят об «Арсенале» и Деклане. В начале вокруг трансфера Райса было много вопросительных знаков. Игроку остаётся лишь смириться и принять то, что из-за суммы трансфера люди будут следить за каждой статистикой и каждым движением. Деклан достаточно умён, чтобы справиться с этим. Когда вокруг тебя есть давление из-за ценника, с этим непросто справиться, но Райс делает это в великолепном ключе», – сказал Артета на пресс-конференции.