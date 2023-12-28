«Арсеналу» придётся подождать с трансфером Осимхена до лета

Лондонский «Арсенал» хочет купить у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена, у которого в новом контракте прописана сумма отступных в размере 130 миллионов евро. Журналист Саймон Коллингз сообщает, что «канониры» не смогут оформить сделку в январе, так как руководство не хочет тратить столь большие деньги зимой.

Отмечается, что «Арсенал» вернётся к кандидатуре Осимхена ближайшим летом, но команде Микеля Артеты придётся столкнуться с конкуренцией со стороны других клубов. В услугах Осимхена также заинтересован лондонский «Челси», который находится в активных поисках нового нападающего.