​«Тоттенхэм» готовит предложение по Тодибо

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Интерес к этому футболисту проявляет целый ряд статусных клубов, в частности «Тоттенхэм». Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, лондонский клуб готовится сделать первое предложение по Тодибо.

В сезоне 2023/2024 Жан-Клер Тодибо провёл 14 матчей. В них 23-летний защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тодибо в 35 миллионов евро.

Отметим, что «Тоттенхэм» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.