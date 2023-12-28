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​«Тоттенхэм» готовит предложение по Тодибо

28 Декабря 2023 • 15:28 Комментировать

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Интерес к этому футболисту проявляет целый ряд статусных клубов, в частности «Тоттенхэм». Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, лондонский клуб готовится сделать первое предложение по Тодибо.

В сезоне 2023/2024 Жан-Клер Тодибо провёл 14 матчей. В них 23-летний защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Тодибо в 35 миллионов евро.

Отметим, что «Тоттенхэм» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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