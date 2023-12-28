​Названы самые дорогие защитники в мире

В последние недели на авторитетном портале Transfermarkt активно обновлялись ценники футболистов. Стоит сказать, что самыми дорогими защитниками являются два представителя «Манчестер Сити» - Йошко Гвардиол и Рубен Диаш. Хорват и португалец оцениваются в 80 миллионов евро.

Тройку самых дорогих защитников замыкает Вильям Салиба из «Арсенала» с ценником в 75 миллионов евро. Четвёртое место делят Рональда Араухо («Барселона»), Альфонсо Дэвис («Бавария») и Эдер Милитао («Реал») – их оценивают в 70 миллионов евро.

В десятку также входят Ашраф Хакими («ПСЖ»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») и Маттейс де Лигт («Бавария). Их ценники составляют 65 миллионов евро.