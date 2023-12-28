Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро

28 Декабря 2023 • 15:03 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.60 2 2.30
30.12 20:30

«Хетафе» готов выкупить нападающего Мэйсона Гринвуда на постоянной основе. По информации от The Sun, испанский клуб готов обновить свой трансферный рекорд и оформить переход футболиста «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» пока хотел бы сохранить сделку на правах аренды. Дело в том, что Гринвудом интересуются и другие клубы. Футболист находится на радаре у мадридского «Атлетико», каталонской «Барселоны» и «Милана». «Манчестер Юнайтед» надеется, что из-за высокого спроса Гринвуда удастся продать по более внушительной цене.

Гринвуд в нынешнем сезоне отметился тремя голами и четырьмя ассистами в чемпионате Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Декабря
14:07
​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед» 2
13:58
Онана получил вызов на Кубок Африки
10:50
«Бавария» готова предложить за Варана 20 миллионов евро
00:25
Пол Паркер: «Все ждут, что Хёйлунн провалится, потому что он играет в «Манчестер Юнайтед»
27 Декабря
21:02
Бруну Фернандеш повторил достижение Озила
20:43
Маунт спустя полтора месяца снова тренируется на поле
16:08
Фернандеш оценил игру Рэшфорда в матче с «Астон Виллой»
15:52
Фернандеш: «Гарначо мог забить ещё один гол и отдать ассист»
12:59
Тен Хаг: «У Хёйлунна очень сильный характер»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
28.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.45 2.75
Видео
28.12.23 в 23:15
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.42 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
16:00 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Райс столкнулся с давлением из-за суммы трансфера, но он великолепно справляется»
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» придётся подождать с трансфером Осимхена до лета
15:28 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» готовит предложение по Тодибо
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Названы самые дорогие защитники в мире
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Аллегри выбрал между Хёйбьергом и Филлипсом
14:39 · Англия. Премьер-лига
Агент подтвердил переход Эчеверри в «Манчестер Сити»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Сане сравнил Тухеля с Гвардиолой
14:07 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед» 2
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает усиление из пяти игроков - среди них Лаутаро и Осимхен
13:58 · Англия. Премьер-лига
Онана получил вызов на Кубок Африки
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры заработают больше 1,3 миллиарда фунтов в сделке с Рэтклиффом
13:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл - об игроке «Арсенала»: «Он чем-то похож на Руни и Тевеса»
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Эчеверри с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем