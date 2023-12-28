«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро

«Хетафе» готов выкупить нападающего Мэйсона Гринвуда на постоянной основе. По информации от The Sun, испанский клуб готов обновить свой трансферный рекорд и оформить переход футболиста «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» пока хотел бы сохранить сделку на правах аренды. Дело в том, что Гринвудом интересуются и другие клубы. Футболист находится на радаре у мадридского «Атлетико», каталонской «Барселоны» и «Милана». «Манчестер Юнайтед» надеется, что из-за высокого спроса Гринвуда удастся продать по более внушительной цене.

Гринвуд в нынешнем сезоне отметился тремя голами и четырьмя ассистами в чемпионате Испании.