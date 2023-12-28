​Аллегри выбрал между Хёйбьергом и Филлипсом

С учётом дисквалификаций Поля Погба (допинг) и Николо Фаджоли (ставки) «Ювентус» жизненно нуждается в подписании нового полузащитника. «Старая синьора» хотела подписать Родриго де Пауля из «Атлетико», но услышала отказ. Теперь, как сообщает Calciomercato, приоритетом для туринцев стал Пьер-Эмиль Хёйбьерг из «Тоттенхэма».

По данным источника, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предпочитает видеть в своей команде именно 28-летнего Хёйбьерга, а не Кэлвина Филлипса из «Манчестер Сити». Тренер якобы считает, что Филлипс по стилю слишком похож на Мануэля Локателли, который уже есть в команде.

Портал Transfermarkt оценивает Пьера-Эмеля Хёйбьерга в 28 миллионов евро, но «Ювентус» будет пытаться арендовать датчанина.