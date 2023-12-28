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Агент подтвердил переход Эчеверри в «Манчестер Сити»

28 Декабря 2023 • 14:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.07 X 12.00 2 26.00
30.12 18:00

Агент Энцо Монтепаоне, представляющий интересы атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, высказался о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация, что «горожане» полностью согласовали трансфер 17-летнего хавбека.

— Могу подтвердить, что все готово к переходу Эчеверри из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити». Мы очень счастливы, — приводит слова агента Calciomercato.

По данным СМИ, контракт аргентинца с английским грандом будет рассчитан на шесть лет. Сумма сделки должна составить 22,6 млн евро.

30 декабря «Манчестер Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре АПЛ. Начало — в 18:00 по мск.

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