​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед»

Несколько дней назад было объявлено, что компания Джима Рэтклиффа выкупила 25% акций «Манчестер Юнайтед». Именно компания INEOS будет руководить футбольными делами клуба.

Как стало известно The Times, в сделке был прописан интересный секретный пункт. Так, членам семьи Глейзеров и Рэтклиффу запрещено публично критиковать друг друга.

Напомним, что в последние годы фанаты «Манчестер Юнайтед» неоднократно выступали против Глейзеров.

Прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. В последнем матче 2023 года команда Эрика тен Хага 30 декабря сыграет против «Ноттингем Форест» на выезде.

​«Манчестер Юнайтед» объявил о сделке с новым владельцем – первые важные решения уже приняты