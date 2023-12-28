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​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед»

28 Декабря 2023 • 14:07 Комментировать (2)
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.60 2 2.30
30.12 20:30

Несколько дней назад было объявлено, что компания Джима Рэтклиффа выкупила 25% акций «Манчестер Юнайтед». Именно компания INEOS будет руководить футбольными делами клуба.

Как стало известно The Times, в сделке был прописан интересный секретный пункт. Так, членам семьи Глейзеров и Рэтклиффу запрещено публично критиковать друг друга.

Напомним, что в последние годы фанаты «Манчестер Юнайтед» неоднократно выступали против Глейзеров.

Прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги шестое место. В последнем матче 2023 года команда Эрика тен Хага 30 декабря сыграет против «Ноттингем Форест» на выезде.

«Манчестер Юнайтед» объявил о сделке с новым владельцем – первые важные решения уже приняты

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф

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Комментарии (2) Все комментарии
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ivan_petrenko95
28 Декабря 2023 в 14:30
назначение и увольнение главного тренера относится к футбольным делам?
Vaisili0k
28 Декабря 2023 в 15:01
Да, там писали уже, что Рэтклифф решение по тренеру принимать будет
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