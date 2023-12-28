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«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье

28 Декабря 2023 • 14:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Ньюкасл
01.01 23:00

Леверкузенский «Байер» напрочь отказывается отпускать своего центрального защитника Пьеро Инкапье в зимнее трансферное окно. По информации от Liverpool Echo, «фармацевты» будут блокировать любые попытки «Ливерпуля» по трансферу молодого эквадорца.

Напомним, мерсисайдский клуб зимой хочет заполучить в свои ряды нового центрального защитника. Инкапье является одним из приоритетных вариантов для команды Юргена Клоппа, но трансфер будет крайне сложно оформить из-за категорической позиции «Байера».

В услугах Инкапье ранее были заинтересованы и другие клубы из Английской премьер-лиги.

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