Онана получил вызов на Кубок Африки

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не сможет помочь своей команде в январе из-за того, что получил вызов в сборную Камеруна на Кубок Африки. Сегодня об этом стало известно официально.

Ранее «Манчестер Юнайтед» надеялся договориться со сборной Камеруна о том, чтобы Онана не отправился на турнир. Тем не менее, манкунианцы не смогли достичь соглашения в переговорах с африканской сборной.

Отмечается, что основным голкипером «Манчестер Юнайтед» в период отсутствия Онана будет 25-летний Алтай Байындыр, который минувшим летом перебрался на «Олд Траффорд» из турецкого «Фенербахче».