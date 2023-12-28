​Глейзеры заработают больше 1,3 миллиарда фунтов в сделке с Рэтклиффом

На днях «Манчестер Юнайтед» объявил о завершении сделки с Джимом Рэтклиффом. Компания бизнесмена выкупила 25% акций клуба, и именно она получила право управления футбольными делами «красных дьяволов».

Как сообщает The Telegraph, семья Глейзеров заработает на продаже акций и дивидендах более 1,3 миллиарда фунтов, что является внушительной суммой.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч чемпионата команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 30 декабря, – против «Ноттингем Форест» на поле соперника.

​«Манчестер Юнайтед» объявил о сделке с новым владельцем – первые важные решения уже приняты