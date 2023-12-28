Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Глейзеры заработают больше 1,3 миллиарда фунтов в сделке с Рэтклиффом

28 Декабря 2023 • 13:49 Комментировать

На днях «Манчестер Юнайтед» объявил о завершении сделки с Джимом Рэтклиффом. Компания бизнесмена выкупила 25% акций клуба, и именно она получила право управления футбольными делами «красных дьяволов».

Как сообщает The Telegraph, семья Глейзеров заработает на продаже акций и дивидендах более 1,3 миллиарда фунтов, что является внушительной суммой. 

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч чемпионата команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 30 декабря, – против «Ноттингем Форест» на поле соперника.

«Манчестер Юнайтед» объявил о сделке с новым владельцем – первые важные решения уже приняты

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
28.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.45 2.75
Видео
28.12.23 в 23:15
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.42 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
14:07 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед»
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает усиление из пяти игроков - среди них Лаутаро и Осимхен
13:58 · Англия. Премьер-лига
Онана получил вызов на Кубок Африки
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры заработают больше 1,3 миллиарда фунтов в сделке с Рэтклиффом
13:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл - об игроке «Арсенала»: «Он чем-то похож на Руни и Тевеса»
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Эчеверри с «Манчестер Сити»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой вратарь мира - Онана и Куртуа в топ-10
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
12:48 · Англия. Премьер-лига
Эдегор останется капитаном «Арсенала», Райс не пытается его затмить
12:39 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет приобрести одноклубника Головина
12:23 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл назвал огромную проблему «Арсенала»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Салах и другие: названы 11 лучших игроков года в АПЛ
11:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» находится на радаре у «Тоттенхэма»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Мерсон оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
Все новости
Рекомендуем