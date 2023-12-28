Невилл - об игроке «Арсенала»: «Он чем-то похож на Руни и Тевеса»

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а в настоящее время футбольный эксперт Гари Невилл высказался о бразильском форварде «Арсенала» Габриэле Жезусе.

«Мне нравится Габриэль. Жезус – отличный футболист, мне бы хотелось сыграть с ним. Этот парень чем-то похож на Тевеса и Руни. Но ему не хватает инстинкта убийцы перед воротами», - передает слова Невилла Sky Sports.

В сезоне-2023/2024 бразилец провел 19 поединков за «канониров», в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.