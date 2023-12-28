Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл - об игроке «Арсенала»: «Он чем-то похож на Руни и Тевеса»

28 Декабря 2023 • 13:46 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ», а в настоящее время футбольный эксперт Гари Невилл высказался о бразильском форварде «Арсенала» Габриэле Жезусе.

«Мне нравится Габриэль. Жезус – отличный футболист, мне бы хотелось сыграть с ним. Этот парень чем-то похож на Тевеса и Руни. Но ему не хватает инстинкта убийцы перед воротами», - передает слова Невилла Sky Sports.

В сезоне-2023/2024 бразилец провел 19 поединков за «канониров», в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2027 года. Его трансферный ценник – 70 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гари Невилл Габриэль Жезус ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 17
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
Роналду вновь возглавил список бомбардиров 2023 года, опередив Кейна и Мбаппе 5
Гвардиолу могут увести из «Манчестер Сити» 5
Футбол онлайн
28.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.45 2.75
Видео
28.12.23 в 23:15
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.42 4.80 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Декабря
14:07 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыт секретный пункт из сделки по выкупу Рэтклиффом акций «Манчестер Юнайтед»
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Байер» будет блокировать любые попытки топ-клуба АПЛ приобрести Инкапье
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает усиление из пяти игроков - среди них Лаутаро и Осимхен
13:58 · Англия. Премьер-лига
Онана получил вызов на Кубок Африки
13:49 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры заработают больше 1,3 миллиарда фунтов в сделке с Рэтклиффом
13:46 · Англия. Премьер-лига
Невилл - об игроке «Арсенала»: «Он чем-то похож на Руни и Тевеса»
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Эчеверри с «Манчестер Сити»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой вратарь мира - Онана и Куртуа в топ-10
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может усилить интерес к Киммиху
12:48 · Англия. Премьер-лига
Эдегор останется капитаном «Арсенала», Райс не пытается его затмить
12:39 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет приобрести одноклубника Головина
12:23 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл назвал огромную проблему «Арсенала»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Холанн, Салах и другие: названы 11 лучших игроков года в АПЛ
11:52 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ливерпуля» находится на радаре у «Тоттенхэма»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Мерсон оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
Все новости
Рекомендуем