​Известен срок контракта Эчеверри с «Манчестер Сити»

В ближайшее время Клаудио Эчеверри станет игроком «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Герман Гарсия Грова, талантливый аргентинский нападающий подпишет с грандом Премьер-лиги контракт на шесть лет.

Отмечается, что Эчеверри продолжит выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды до конца 2024 календарного года.

Стоит сказать, что за трансфер Клаудио Эчеверри, которому в начале января исполнится 18 лет, «Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов долларов. Сумма сделки может вырасти за счёт бонусных выплат.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.