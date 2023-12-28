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​Известен срок контракта Эчеверри с «Манчестер Сити»

28 Декабря 2023 • 13:30 Комментировать

В ближайшее время Клаудио Эчеверри станет игроком «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Герман Гарсия Грова, талантливый аргентинский нападающий подпишет с грандом Премьер-лиги контракт на шесть лет.

Отмечается, что Эчеверри продолжит выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды до конца 2024 календарного года.

Стоит сказать, что за трансфер Клаудио Эчеверри, которому в начале января исполнится 18 лет, «Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов долларов. Сумма сделки может вырасти за счёт бонусных выплат.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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