Назван самый дорогой вратарь мира - Онана и Куртуа в топ-10

Эксперты портала Transfermarkt подвели итоги года. Аналитики назвали самых дорогих вратарей мира по состоянию на конец декабря.

Первое-второе место в рейтинге разделили Диогу Кошта и Майк Меньян, выступающие за «Порту» и «Милан» соответственно. Их трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Далее расположились следующие вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Грегор Кобель, Андре Онана, Эдерсон Мораес (все – по 40 миллионов), Давид Райя, Ян Облак, Марк-Андре тер Штеген и Тибо Куртуа (все – по 35 млн).

Добавим, что больше всех в цене потерял бельгиец Куртуа. Стоимость вратаря «Реала» уменьшилась на десять миллионов евро.