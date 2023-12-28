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Эдегор останется капитаном «Арсенала», Райс не пытается его затмить

28 Декабря 2023 • 12:48 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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Через 9 ч. 4 мин.

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор останется капитаном своей команды, несмотря на то, что новичок Деклан Райс хорошо зарекомендовал себя в качестве лидера после летнего трансфера из «Вест Хэма». По информации от The Athletic, норвежец сохраняет уважение раздевалки, а Райс не пытается его затмить.

Отмечается, что Деклан имеет большое влияние на раздевалку. Англичанин также наладил хорошие связи внутри клуба. Райс является единственным игроком в команде, который знает имена сотрудников клубной столовой.

Напомним, за трансфер Райса «Арсенал» летом выложил более 116 миллионов евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор Деклан Райс ещё теги

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