Клуб АПЛ хочет приобрести одноклубника Головина

Хавбек французского «Монако» Желсон Мартиньш пользуется спросом в Английской премьер-лиге, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Источник рапортует, что заполучить 28-летнего полузащитника собирается «Ноттингем Форест». «Лесники» изучат медицинские показатели португальца, после чего сделают предложение по его трансферу.

Мартиньш защищает цвета монегасков с 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 поединков, не отметившись голевыми действиями. Его контракт с «Монако» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.