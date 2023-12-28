Гари Невилл назвал огромную проблему «Арсенала»

Ветеран «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне футбольный аналитик Гари Невилл поделился мнением об атакующей линии лондонского «Арсенала».

«В «Арсенале» есть тройка нападения, которая могла бы стать потрясающей. Однако эти парни критически мало комбинируют вместе. Это огромная проблема. Обороне тяжело справляться, когда атака хорошо взаимодействует. Но я пока не вижу синергию Мартинелли, Жезуса и Саки», - передает слова эксперта Sky Sports.

В четверг, 28 декабря, «канониры» проведут поединок 19-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма». Матч начнется на «Эмирейтс» в 23:15 мск.