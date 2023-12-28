Холанн, Салах и другие: названы 11 лучших игроков года в АПЛ

Журналисты телеканала ESPN составили символическую сборную Английской премьер-лиги по итогам 2023 года. В число 11 лучших футболистов попали:
Голкипер: Мартинес («Астон Вилла»).
Защитники: Уокер («Манчестер Сити»), Салиба («Арсенал»), Конса («Астон Вилла»), Бёрн («Ньюкасл»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Райс («Арсенал»), Эдегор («Арсенал»).
Форварды: Салах («Ливерпуль»), Холанн («Манчестер Сити»), Сон («Тоттенхэм»).
На первом месте в турнирной таблице АПЛ находится «Ливерпуль». Вторую строчку занимает лондонский «Арсенал», а топ-3 замыкает «Астон Вилла».
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