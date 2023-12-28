Защитник «Ливерпуля» находится на радаре у «Тоттенхэма»

Лондонский «Тоттенхэм» задумывается над приобретением центрального защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса. По информации от журналиста Мэтта Барлоу, англичанин является одним из вариантов для команды Анге Постекоглу для усиления центра обороны.

Отмечается, что «Тоттенхэм» также рассматривает таких кандидатов, как Ллойд Келли из «Борнмута», Раду Дрэгошин из «Дженоа» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Последний пока является приоритетным кандидатом для главного тренера Анге Постекоглу.

Напомним, в лазарете у «Тоттенхэма» сейчас находятся сразу два основных центральных защитника – Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен.