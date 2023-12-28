Мерсон оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон, ныне являющийся футбольным экспертом, оценил шансы «канониров» стать чемпионами АПЛ в нынешнем сезоне.

«Сейчас «Арсенал» совсем другая команда. Подопечные Артеты многому научились в прошлом сезоне, а с приходом Райса вышли на новый уровень. Если они продолжат в том же духе, то способны стать чемпионами», - передает слова Мерсона Sky Sports.

После 18 проведенных матчей «Арсенал» набрал 40 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Ливерпуля», сыгравшего на один поединок больше, на два очка.