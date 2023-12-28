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«Челси» подписывает нового таланта

28 Декабря 2023 • 11:38 Комментировать

Лондонский «Челси» продолжает подписывать молодежь. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, ряды английского топ-клуба пополнит 17-летний сенегальский полузащитник Пап Дауда Дионг.

Как стало известно источнику, «пенсионеры» согласовали трансфер африканского футболиста с клубом «Дару Салам». Дионг присоединится к лондонцам летом 2023 года, когда ему исполнится 18 лет.

В последнем матче «Челси» отпраздновал домашнюю победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. После 19 сыгранных туров подопечные Маурисио Почеттино набрали 25 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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