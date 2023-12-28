Почеттино: «Мадуэке был разочарован мной»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что вингер команды Нони Мадуэке с особым настроем выходил на вчерашний матч против «Кристал Пэлас». Напомним, англичанин вышел на замену, заработал пенальти и сам же его реализовал. Нони принёс своей команде минимальную домашнюю победу со счётом 2:1.

«Мадуэке был разочарован мной, так как в последнее время редко появлялся на поле. Я не выпускал его в том числе по той причине, что он недавно восстановился после травмы. Перед выходом на замену он хотел доказать мне, что я был не прав», – сказал Почеттино на пресс-конференции после матча.