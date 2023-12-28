Почеттино: «Челси» начинает строить победную серию на «Стэмфорд Бридж»

В рамках 19-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. Главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино дал комментарий после этой встречи.

«Челси» начинает строить победную серию на «Стэмфорд Бридж». В АПЛ нужно быть последовательными. Последний год был для нас не самым успешным, поэтому для нас важна каждая домашняя победа», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Челси» одержал четвертую подряд победу дома во всех турнирах. По итогам 19 туров Премьер-лиги лондонцы занимают лишь десятое место в таблице.