«Тоттенхэм» готовит первый зимний трансфер

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер может сменить команду в январское трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в сотрудничестве с 29-летним футболистом заинтересованы клубы из АПЛ и итальянской Серии А. Лондонцы будут готовы продать Дайера в январе, чтобы не потерять игрока следующим летом бесплатно. Контракт защитника со «шпорами» истекает по окончании нынешнего сезона.

Эрик выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в трех матчах. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.