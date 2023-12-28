Мартинес отметил важность Далота для «Манчестер Юнайтед»

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о защитнике «Манчестер Юнайтед» Диогу Далоте.

«Далот все еще молодой футболист. Невероятно осознавать, что он проводит уже пятый сезон в составе «Манчестер Юнайтед». Диогу – универсальный игрок. Он способен сыграть на обоих флангах обороны, а также в центре. На данный момент это очень важно для «МЮ». Диогу системообразующий футболист команды», - передает слова специалиста инсайдер Экрем Конур.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 поединках «красных дьяволов». Срок действующего контракта Далота с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.